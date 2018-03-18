Börü dizisindeki o sahne nereye gönderme?

Star'ın 6 bölümlük mini dizisi Börü'nün üçüncü bölümündeki bir sahnedeki göndermeyi, Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu köşesinde yazdı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

Gönderme nereye?

'Börü'de bir sahne vardı. Tim, teröristler tarafından sıkıştırılmış. “Çömez, git Barbaros’un yanına hava desteği lazım de” diyaloğu var. Kaya, gidiyor. Barbaros, “Oğlum nasıl uçak kaldırayım? Omzumda general rütbesi mi görüyorsun?” diyor. Ev ahalisi, “İşte özel harekatın durumunu ve şartlarını anlatıyorlar bu şekilde” dedi.

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