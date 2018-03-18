Ahmet Hakan'dan flaş iddia: AKP- MHP ittifakı bozulursa...

Ahmet Hakan'ın bugünkü "İstersen başı açıklar için ikna odası kur a be müdür" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

BARTIN İl Milli Eğitim Müdürü şöyle demiş:

“Başı açık kız öğrencileri görünce sinirleniyorum”.

*

Alın size tam da 28 Şubat kafasında bir müdür!

*

Az gidip uz gidip geldiğimiz yere bakar mısınız?

*

28 Şubatçılar...

Başörtülü kız öğrenci görünce sinirleniyorlardı.

Bizim tersine 28 Şubat’ın müdürü ise...

Başı açık kız öğrenci görünce sinirleniyor.

*

Kafa aynı kafa...

Maya aynı maya...

Yaklaşım aynı yaklaşım...

Ruh aynı ruh...

Bakış aynı bakış...

Tavır aynı tavır...

*

Bu müdür var ya bu müdür...

Pek yakında okullarda ikna odaları falan bile kurmaya kalkar vallaha.

‘ALO FETVA HATTI’ İÇİN DİYANET’E BİR ÖNERİ

LÜTFEN saçma bir soruyla karşılaştığınızda...

“Bu çok saçma bir soru... Böyle saçma sorularla bizi meşgul etmeyin” cevabını verin.

*

Bu şekilde...

“Alo Fetva Hattı” ile ilgili tüm sorunların bir çırpıda çözüldüğünü göreceksiniz.

VERMİŞSİN MALZEMEYİ

“ASANSÖRDE halvet” diye bir konuyu ortaya atmışsın.

“Kadın nasıl dövülür” diye izahlar getirmişsin.

Ketçap metçap işlerine bulaşmışsın.

Battaniyeden cinsellik çıkarmaya kalkışmışsın.

*

Millet de verdiğin bu malzemeler üzerinden seninle kafa bulmaya kalkışınca...

- Ama onlar eski konuşmalarımdı.

- Ama bir el o eski konuşmaları derleyip toplayıp operasyon çekiyor.

- Ama benim sözlerimi bağlamından koparıp cımbızlıyorlar.

Falan diye ağlaşıyorsun.

*

Hiç ağlaşma Nurettin Efendi!

Vermişsin malzemeyi işte!



MİTİNGE ZORLA MEMUR GÖTÜRME İDDİASI

EĞER “iktidar mitingine zorla, baskıyla memurlar götürülüyor” iddiası...

Alıp başını giderse...

İktidarın topladığı kalabalıklar hakkında da kuşkular doğar.

*

İktidarın bu iddianın üzerine gitmesi...

Kendi faydasınadır.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI BOZULURSA

OLMAZ ya...

Diyelim ki oldu.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak bozuldu.

*

Sizce AK Parti, yeniden “açılım politikası”na döner mi, dönmez mi?

Ben “döner galiba” diyorum.

Siz ne diyorsunuz?

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