Yandaş Sabah'a o davada soğuk duş!

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP’li Umut Oran’ın, kendisi hakkında 3 yıl önce akıla hayale gelmeyecek uydurma haberler yapan Sabah gazetesi aleyhine açtığı tazminat davasını reddeden Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi aleyhine yaptığı temyiz başvurusunu oybirliğiyle kabul etti.

Yargıtay, söz konusu haberleri Şubat 2015’te ilk olarak yapan Akşam gazetesi hakkında açılmış olan ve halen süren ceza davasının sonucunu beklemeden, doğrudan davayı raddeden Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yasaya aykırı davrandığını bildirdi.

Ceza davası 3 yıldır bitmedi!

Akşam ve Güneş gazetesinin, 17 Şubat 2015’te dönemin CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran üzerinden CHP’ye yönelttiği ve ardından Star, Sabah ve Takvim ile devam eden yalan haberler nedeniyle bu gazeteler ve Akşam’ın o dönemki sahibi Ethem Sancak 13 ayrı tazminat davasında toplam 158 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkûm oldular.

Akşam’ın o dönem sorumlu yazı işleri müdürü olan Mustafa Dolu hakkında “hakaret ve iftira suçunu bilerek ve isteyerek zincirleme biçimde işlediği” gerekçesiyle 2 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mayıs 2015’te açılan ceza davası ise halen Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Umut Oran



Sabah gazetesi de Akşam’ın yaptığı yalan haberlere dayanarak 18 - 20 - 21 ve 22 Şubat 2015 tarihli yayınlarında, “kendisini açıkça hedef gösteren, gerçek dışı, küçük düşürücü, kişisel ve siyasi itibarını rencide edici” haberlere yer verince Umut Oran 3 Mart 2015’te Sabah Gazetesi aleyhine 3 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi ise 8 ay sonra tazminat talebini reddederken, haberlerin ilk olarak Akşam – Star gazetelerinde yayınlandığını anımsatmakla yetinmişti.

Umut Oran ise, bir muhalefet mensubu hakkında yandaş basında yayınlanan asılsız haberlerin sürekli tekrarlanmasıyla ortaya çıkacak adaletsiz duruma dayanak oluşturacağı gerekçesiyle bu kararı avukatı aracılığıyla temyiz etmişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de Umut Oran’ın temyizini yerinde bularak, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19 Kasım 2015 tarihinde verdiği ret kararını oybirliği ile bozdu. Yargıtay kararında, yalan haberi ilk olarak yapan Akşam Gazetesi’nin o dönem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Mustafa Dolu’nun sanık olarak yargılandığı ceza davasının sonucu beklenilmeden tazminatın reddedilmesinin yasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin, Umut Oran’ın temyizi üzerine Sabah Gazetesi aleyhine oybirliği ile aldığı karar şöyle:



“Dosya kapsamından; davacı, dava dilekçesindeki deliller bölümünde ve beyanlarında haberi yapan sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette bulunduğunu bildirdiğine göre; konu ile ilgili soruşturma olup olmadığı, var ise soruşturma sonucunun ne olduğu, kovuşturmaya geçilerek dava açılmışsa ceza yargılamasının sonucunun beklenmesi ve bu neticeye göre değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.”​