İGD Basın İlan Kurumu’ndan destek talep etti

İstanbul Gazeteciler Derneği, Türkiye genelinde her yıl meslek örgütlerine sağlanan maddi destekten yararlanmak için, Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü’ne talep dilekçesini sundu. Öte yandan İGD yeni logosunu belirleyerek kullanmaya başladı.

Türkiye’nin resmi ilanlarını dağıtmada tek yetkili kurum olan, Basın İlan Kurumu’nun ülke genelinde her yıl meslek örgütlerine sağlanan maddi destekten yararlanmayı İGD de talep etti. İGD Başkanı Mehmet Mert önceki gün talep dilekçesini Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü’ne sundu.

BİK İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker ve Müdür Yardımcısı Muhammet Bayka’ya Met’in dilekçe sunumunda, İGD Yönetim Kurulu Üyesi Osman İslam ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesi; eski İGD Başkanı; gazeteci-yazar Engin Köklüçınar da eşlik etti.

Köşker; ‘yerel basın desteklenmeli’

BİK İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker bu dilekçeye karar verecek organ Basın İlan Kurumu’nun Yönetim Kurulu’dur diyerek, ‘gönül isterki ülke genelinde nitelikli yerel basın organları devletin tüm kurumlarınca desteklensin’ diye konuştu.

Mert; ‘gazetecilik için kullanılacak’

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert ise yaklaşık 16 yıldır faaliyet gösteren derneklerinin BİK’dan ilk defa böyle bir talebi olduğunu vurgulayarak ‘Şayet herhangi bir maddi destek sunulursa bu destek yine gazeteciliğin ilerlemesi, gelişmesi, meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda görevlerini yerine getirmeleri doğrultusunda kullanılacağından kimse şüphe etmesin’ diye konuştu.