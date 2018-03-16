16 Mart 2018 21:17

'Nihat’ın biletini millet kesti'

'Nihat’ın biletini millet kesti'
Survivor 2018 All Star takımında yarışan Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta elenmişti.
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Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey, Nihat Doğan'ın TV8'de yayınlanan Survivor'dan neden elendiğini kaleme aldı.

Savaş ÖZBEY / HÜRRİYET

Nihat’ın biletini millet kesti

Toplumsal hafızamızın zayıf olduğu söylenir.
Ama demek ki bazı şeyleri de unutmuyormuşuz.
Nihat Doğan’ın elenmesinden kendi payıma büyük bir mutluluk/teselli çıkardım.
İşin en güzel yanı da sürekli tribünlere, popülizme oynayan birinin yine o tribünler tarafından alaşağı edilmesi.
Yapılan haksızlıklara, kötülüklere karşı bilet keserken var yaaa...
Çok güzel oluyorsun Türkiye!

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