Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey, Nihat Doğan'ın TV8'de yayınlanan Survivor'dan neden elendiğini kaleme aldı.
Savaş ÖZBEY / HÜRRİYET
Nihat’ın biletini millet kesti
Toplumsal hafızamızın zayıf olduğu söylenir.
Ama demek ki bazı şeyleri de unutmuyormuşuz.
Nihat Doğan’ın elenmesinden kendi payıma büyük bir mutluluk/teselli çıkardım.
İşin en güzel yanı da sürekli tribünlere, popülizme oynayan birinin yine o tribünler tarafından alaşağı edilmesi.
Yapılan haksızlıklara, kötülüklere karşı bilet keserken var yaaa...
Çok güzel oluyorsun Türkiye!