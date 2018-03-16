Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey, Nihat Doğan'ın TV8'de yayınlanan Survivor'dan neden elendiğini kaleme aldı.

Savaş ÖZBEY / HÜRRİYET

Nihat’ın biletini millet kesti

Toplumsal hafızamızın zayıf olduğu söylenir.

Ama demek ki bazı şeyleri de unutmuyormuşuz.

Nihat Doğan’ın elenmesinden kendi payıma büyük bir mutluluk/teselli çıkardım.

İşin en güzel yanı da sürekli tribünlere, popülizme oynayan birinin yine o tribünler tarafından alaşağı edilmesi.

Yapılan haksızlıklara, kötülüklere karşı bilet keserken var yaaa...

Çok güzel oluyorsun Türkiye!

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