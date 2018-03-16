Börü yürekleri dağladı...

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Star'ın mini dizisi Börü'nün geçtiğimiz çarşamba günü ekrana gelen üçüncü bölümünün sonunda yer alan ve izleyiciyi çok etkileyen o sahneyi köşesine taşıdı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

'Ölmeseydim benimle kahve içermiydin?'

‘Börü’ dizisinin son bölümünde ağır yaralanan Murat, “Bana ‘Ayı’ derler, sırf bundan dolayı bu saate kadar ayaktayım” diyordu. Murat’ı ana jet üssünden aradılar. Adatepe’nin bir ağaç gölgesine kadar tırmandı. Teröristler peşindeydi. Ana jet üssünden havalanmıştı Üsteğmen Gökçe pilot... Murat, “Ölmeseydim benimle kahve içer miydin?” diye sordu. Gökçe Üsteğmen, “İçerdim” dedi. Murat, “Gerçekten mi, çirkin olsam bile mi?” diye ekledi. Kemal’i anlattı sonra, “Entel bir abimiz vardı” diyerek...

Kuantum fiziğinden bahsetmişti Kemal, “Başka kainatlar varmış. Onlardan birinde seninle kahve içtikten sonra aşık oluyoruz” dedi ve “Burada değil, o evrende sana aşık olacağım Gökçe. Ama ne olur esir aldırma beni” diyerek son sözlerini söyledi. Kamera, yakıcı güneşin altındaki tepedeydi. Barış Manço’nun ‘Gülpembe’ parçası çalıyordu, bir de jilet misali kayan jet sesi... Sonra? O tepenin, o ağacın gölgesinin olduğu yerde büyük bir toz dumanı ve göğe yükselen toprak görüldü.

Nice aşklar bu dünyada değil ama başka kainatlarda buluşmak üzere bu topraklarda veda etmedi mi? ‘Börü’nün son bölümünün son sahnesi yürekleri farklı farklı dağladı. Gökçe’nin gözünden iki damla düştü ve “Çay içtikten sonra nizamiyeye çıkarım. Beni oradan alırsın” dedi. Bir dakika ayrılmanın mümkün olmadığı görsel bir sunum, ‘Börü’.

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