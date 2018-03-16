G.Saray ve F.Bahçe'yi ayağa kaldıran sözler için açıklama

Erdoğan Arıkan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tepkisini çeken sözleri için açıklama geldi.

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin Vardar'a, Galatasaray'ın ise Östersunds'a boyun eğmesini eleştirmiş büyük tepki toplamıştı. Erdoğan Arıkan'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.



Erdoğan Arıkan'ın Spor Artı programında Galatasaray ve Fenerbahçe için kullandığı 'küçük takımlar' ifadesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Erdoğan Arıkan, Spor Artı programında Fenerbahçe ve Galatasaray için 'Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar" diye konuştu.

Erdoğan Arıkan'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından destek görürken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarınca ise yoğun tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçelilerin tepkisini çeken sözleri sonrasında Erdoğan Arıkan'dan açıklama geldi:

"TRT SPOR ve çalışanları, Kulüplerimize ve şanlı geçmişlerine her zaman saygılıdır..."

"TRT SPOR ve çalışanları, Kulüplerimize ve şanlı geçmişlerine her zaman saygılıdır... 15 -20 milyona yakın taraftarı olan kulüplerin büyüklüğü zaten tartışılamaz ,sahadaki takımları da büyük olursa dünyada başarı gelir ve Türkiye daha mutlu olur saygılarımla."