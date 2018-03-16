Sıralamalar açıklandı! Halk TV zirveye koştu

Halk TV büyük sermayeli kanalların olduğu listede 2017 Yılı ortalamaları Tematik Kanallar 20+ABC1 sıralamasında ilk üçte yer aldı.

Kantar Media’nın açıkladığı sonuçlara göre, Halk TV PT-Ortalamasında Cnn Türk ve A Haber’in ardından 3. sırada yer aldı.

Genel ortalamada da Halk TV, CNN Türk ve A Haber’in ardından 3. sırada yer aldı.





MİLLİYET YAZARI SİNA KOLOĞLU’DA YAZMIŞTI



Sina Koloğlu, aldığı reyting raporlarında Halk TV’nin büyük sermayeli televizyon kanallarını geride bırakma başarısını gösterdiğini kaydetti. Milliyet yazarı, Halk TV’nin Habertürk ve NTV’yi geride bıraktığını açıkladı.

HALK TV ZİRVEYE KOŞUYOR



İşte Koloğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm:

“Haber kanalları, kamuoyuyla paylaşılan ölçüm dışındalar. Onlar da diğer kanallar da ölçülüyor tabii ki. Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) bu verileri paylaşıyor. En son geçtiğimiz bir aylık tablo yayınlandı.

Prime time, yani çok izlenen zaman dilimi, tartışmaların ve haber kanallarının en hareketli saatleri… A Haber yüzde 1.52’yle ‘yüzde bir’ barajını geçiyor.

TRT Haber, ikinci sırada (yüzde 0.52), CNN Türk (yüzde 0.34’le) üçüncü sırada. HALK TV, dördüncü sırayla (yüzde 0.34) hem NTV (yüzde 0.28) hem de Habertürk (0.24) kanallarını geride bırakıyor.”