Hangi eski GYY sabah haberleri sunacak?

MEDYARADAR - Televizyon dünyasının deneyimli isimleri Salih Selçuk ile Yavuz Oğhan tarafından yayına hazırlanan yeni haber kanalı TR Haber'de yapılanma tüm hızıyla sürüyor.

Kanalın sabah haberleri Sabah, Vatan, Milliyet gazetelerinde yöneticilik görevlerinde bulunan ve son olarak Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan deneyimli gazeteci Atilla Güner'e teslim edildi.

Bir dönem RS FM'de 'Atilla Güner ile Akşam Postası' isimli radyo programı ile Antalya merkezli VTV televizyonunda 'Atilla Güner ile Ayrıntılar' programını hazırlayıp sunan Güner, kanalda hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında yayınlanacak olan sabah haberlerini sunacak.

TR Haber'in 19 Mayıs'ta yayına geçmesi planlanıyor.





Atilla Güner kimdir?

Gazi Üniversitesi BYYO mezunu olan Atilla Güner, İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansının ardından 1981'de Ankara Barış Gazetesi'nde meslek hayatına başladı.Hürriyet Ankara Bürosu'nda sıkıyönetim mahkemelerini izledi. Adliye muhabirliği yaptı. Hürriyet, Milliyet ve Söz gazetelerinde çalıştı. Sabah, Vatan ve Milliyet'te Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü olarak görev aldı. Kanal 6, Kanal D, NTV, Kanal E'de televizyon haber yöneticiliği yaptı. Milliyet Haber Ajansı Genel Müdürlüğü'nü sürdürürken Hürriyet Haber Ajansı ile birlikte DHA çatısında birleşme çalışmalarına katıldı. Kuruluşundan beri görev aldığı Vatan'dan Haziran 2011'de ayrıldı. 'Atilla Güner ile Akşam Postası' adlı radyo programını RS FM'de 3.5 yıl sürdürdü. Nisan 2015'te ayrıldı. Antalya merkezli VTV televizyonunda 'Atilla Güner ile Ayrıntılar' programını hazırlayıp sundu. Bersay İletişim Grubu'nda, siyasal iletişim biriminin sorumlusu olarak görev aldı, medya eğitimi konferansları verdi.

Ödülleri

1982'de ÇGD'nin 'Yılın Yerel Gazete Haber Ödülü'ne değer görüldü.

1992'de TGC'nin 'Yılın TV Haberi' ödülünü kazanmıştır. (Kanal 6'daki "İzlanda ile Türkiye'nin paylaşamadığı çocuklar" haberiyle.. )2011'de TGC'nin 'Yılın Radyo Haber Programı' ödülüne değer görüldü.

2012'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'Yılın Radyo Haber Programı' ödülünü “Atilla Güner’le Akşam Postası” programıyla kazandı.

2013- TGC Sedat Simavi Ödülleri'nin radyo dalındaki ödülünü aldı. (Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yayınlarıyla..)