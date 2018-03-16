Ahmet Hakan: Mesele şu; Erdoğan istiyor ki...

İstiklal, marş, beste falan
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın en önemli özelliği:
- Tartışacak mesele bulup ortaya salmak.
- Muhalefete zarf atmak.
- Köşe yazarlarına mevzu çıkarmak.
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Niye?
Gündemi değiştirmek için mi?
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Yahu ne gündemi, ne değiştirmesi!
Değiştirse ne olacak, değiştirmese ne olacak ki?
Hem Erdoğan için hangi gündem var ki değiştirmeye değecek?
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Mesele şu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan...
- İstiyor ki... Türkiye, başkasının belirlediği tartışmaları yapmasın...
- İstiyor ki... Türkiye’de tartışma gündemini sadece kendi belirlesin.
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Bu yüzden...
Atıyor elini çuvala...
Hop!
Buluyor kadim tartışma konularından bir tartışma konusu...
Salıyor gündemin ortasına.
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Sonuç?
Ben dâhil hepimiz kapılıyoruz bu rüzgâra...
Üç gün tartışıyoruz, sonra unutuyoruz.
Ta ki Erdoğan’dan yeni bir bomba gelene kadar.
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Bu öyle tuhaf bir kısır döngü ki...
Bal gibi farkında olduğun halde bozamıyorsun.