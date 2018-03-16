Ahmet Hakan: Mesele şu; Erdoğan istiyor ki...

İstiklal, marş, beste falan

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın en önemli özelliği:

- Tartışacak mesele bulup ortaya salmak.

- Muhalefete zarf atmak.

- Köşe yazarlarına mevzu çıkarmak.

*

Niye?

Gündemi değiştirmek için mi?

*

Yahu ne gündemi, ne değiştirmesi!

Değiştirse ne olacak, değiştirmese ne olacak ki?

Hem Erdoğan için hangi gündem var ki değiştirmeye değecek?

*

Mesele şu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

- İstiyor ki... Türkiye, başkasının belirlediği tartışmaları yapmasın...

- İstiyor ki... Türkiye’de tartışma gündemini sadece kendi belirlesin.

*

Bu yüzden...

Atıyor elini çuvala...

Hop!

Buluyor kadim tartışma konularından bir tartışma konusu...

Salıyor gündemin ortasına.

*

Sonuç?

Ben dâhil hepimiz kapılıyoruz bu rüzgâra...

Üç gün tartışıyoruz, sonra unutuyoruz.

Ta ki Erdoğan’dan yeni bir bomba gelene kadar.

*

Bu öyle tuhaf bir kısır döngü ki...

Bal gibi farkında olduğun halde bozamıyorsun.