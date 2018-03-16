'Devlet, Kuran kursuna polis zoruyla mı götürecek?'

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

KURAN KURSUNA ZORLA ÖĞRENCİ Mİ GETİRİLECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın müftülere söylediği sözleri hayretle okudum.

Diyor ki:

“Kuran kursu olmayan hiçbir yer bırakmayacağız...”

Tamam, anlarım...

Kursu açabilirsin...

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Ama arkasından müftülere diyor ki:

“Ben, ‘öğrenci bulamıyorum, ben şunu yapamıyorum’, yok böyle bir mazeret. Öğrenci bulacak... Bulamazsan söyle ben göndereceğim...”

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İşte bunu hiç anlamadım...

Yani ilçe halkı istemiyor... Çocuğunu Kuran kursuna göndermiyor...

Eee müftü ne yapacak?

Çocukları kolundan tutup zorla Kuran kursuna mı getirtecek...

O yapamazsa devlet devreye girecek ve polis zoruyla gönderecek...

Başbakan yardımcısı herhalde bunu demek istemedi...

O nedenle ne demek istediğini biraz daha açık söylemeli ki anlayalım...

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