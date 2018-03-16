'Devlet, Kuran kursuna polis zoruyla mı götürecek?'

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
KURAN KURSUNA ZORLA ÖĞRENCİ Mİ GETİRİLECEK
BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın müftülere söylediği sözleri hayretle okudum.
Diyor ki:
“Kuran kursu olmayan hiçbir yer bırakmayacağız...”
Tamam, anlarım...
Kursu açabilirsin...
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Ama arkasından müftülere diyor ki:
“Ben, ‘öğrenci bulamıyorum, ben şunu yapamıyorum’, yok böyle bir mazeret. Öğrenci bulacak... Bulamazsan söyle ben göndereceğim...”
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İşte bunu hiç anlamadım...
Yani ilçe halkı istemiyor... Çocuğunu Kuran kursuna göndermiyor...
Eee müftü ne yapacak?
Çocukları kolundan tutup zorla Kuran kursuna mı getirtecek...
O yapamazsa devlet devreye girecek ve polis zoruyla gönderecek...
Başbakan yardımcısı herhalde bunu demek istemedi...
O nedenle ne demek istediğini biraz daha açık söylemeli ki anlayalım...
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