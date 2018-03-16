Çukur 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde şoke eden bir an yaşanıyor ve Celasun, Yamaç'ın boğazına bıçak dayıyor.

Her hafta yayın günü merakla beklenen Çukur'un 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde dizinin takipçilerini şoka uğratan bir olay yaşanıyor.

CELASUN YAMAÇ'IN BOĞAZINA BIÇAK DAYIYOR

Yamaç'ın Vartolu'yu kurtarması üstüne bir de kardeşi olduğunu Celasun'dan saklaması Celasun'u çılgına çeviriyor. Genç adam, Yamaç'un boğazına sarılarak bıçağı dayıyor. Bakalım bu gelişmenin ardından neler yaşanacak?

VARTOLU, YAMAÇ VE İDRİS TEHLİKEDE

Baykal, son yaşanan olaylar sonrası Yamaç, Vartolu ve İdris'e bileniyor. Büyük bir plan yapan Baykal Emrah'la birlikte bu üçlüyü bitirmenin peşinde... Öte yandan Yamaç ise yaşadığı olayların yükünü kaldıramıyor ve kötü günler geçiriyor.