Deneyimli gazeteci yıllar sonra yuvaya döndü

Milliyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın ardından Milliyet Kıbrıs Temsilciliği görevinden istifa eden Sefa Karahasan’ın yeni adresi belli oldu.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgiye göre; deneyimli gazeteci Doğan Haber Ajansı ile anlaştı.

Karahasan, Doğan Haber Ajansı'nda Kıbrıs Temsilcisi olarak görev yapacak.





SEFA KARAHASAN KİMDİR?



Sefa Karahasan gazeteciliğe Milliyet Haber Ajansı’nda muhabir olarak başladı. Bir müddet Karadeniz Gazetesi’nin Giresun muhabirliğini de yaptı. Karahasan, 2000 Ocak ayında MİL-HA’nın Hürriyet Haber Ajansı ile birleşmesiyle oluşturulan Doğan Haber Ajansı kadrosuna geçen muhabirler arasında yer aldı. Karahasan, 2000 yılında eğitim için geldiği Kıbrıs’ta ise, sırasıyla; Genç TV’de Kameraman, Muhabir ve Haber Editörlüğü, Kanal T'de Haber Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Sefa Karahasan, Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kıbrıs’ın en köklü gazetesi Halkın Sesi’ni de 2 yıl boyunca Yazı İşleri Müdürü olarak yönetti. Star Kıbrıs gazetesinde de Genel Yayın Yönetmenliği, Kıbrıs Genç TV‘de 2008-2010 arası siyaset programı yaptı.

Karahasan, Kıbrıs’ta hız kazanan görüşmeler sırasında (2003) Milliyet Kıbrıs Temsilciliği görevine getirildi. Kıbrıs’a özel her gün sayfa hazırladı. Milliyet’in yazar kadrosunda da yer alan Karahasan, hem siyasi hem de popüler kültür üzerine yazılar yazdı. Karahasan, ana gazetenin dışında Milliyet Cadde’de de Sefalı Günler adında bir köşe yazdı. Gazetenin Ada’daki tirajlarını yüzde 200, reklam gelirlerini de yüzde 100 artırdı.

Karahasan, Kıbrıs'ta başta KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos’u ile ilk röportaj yapan isim oldu. Ada’danın iki yanında Bakanlar ve üst düzey yetkililerle ilk röportaj yapan, hatta tek röportaj yapan tek isim oldu. Kıbrıs konusunda bir çok kez öne çıkan haberlere imza attı.

Türkiye’de ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özel röportajlar yaptı.

Sefa Karahasan, Gezici Araştırma Şirketi’nin KKTC’de yaptığı ankette, Kıbrıs Türk halkının güvendiği, halkı etkileyen en etkili gazeteciler arasında ilk 10’da yer alan tek Türkiye medyası çalışanı oldu.

Karahasan‘ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Kıbrıs Basın Konseyi, Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve Dış Basın Birliği üyelikleri bulunmaktadır.