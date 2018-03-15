Özgür Gündem davaları ertelendi

Özgür Gündem gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 8 gazeteci ile gazetenin 9 yazar ve çalışanının yargılandığı davaların duruşması ertelendi.

Mahkeme kararıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 9 yazar ve çalışanının gazetede yayımlanan yazılar nedeniyle yargılandığı davaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Reyhan Çapan, Eren Keskin, Ayşe Batumlu, Nuray Özdoğan, Ayşe Berktay, Reyhan Hacıoğlu, Celalettin Can, Hüseyin Aykol ve Filiz Koçali’nin yargılandığı davanın duruşmasında gazetenin avukatı Özcan Kılıç, Basın Bürosu’ndan davaya konu olan tarihlerde genel yayın yönetmeninin kim olduğunun sorulmasını talep etti.

7 Mayıs’a ertelendi

Kılıç, esas hakkında mütalaaya beyanda bulunmak üzere süre istedi. Mahkeme, talep doğrultusunda esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi.

Keskin, Çapan ve Aykol’a ceza istendi

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Reyhan Çapan, eş genel yayın yönetmenleri Eren Keskin ve Hüseyin Aykol’un zincirleme bir şekilde “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer gazetecilerin hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istenmişti.

Nöbetçi yayın yönetmenleri…

Bu davanın ardından Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılmaları nedeniyle Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Ömer Ağın, İhsan Çaralan, Celalettin Can, Fehim Işık ve Öncü Akgül’ün “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyanın kendisine verilmesini istedi.

Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda karar vererek, duruşmayı 7 Mayıs’a erteledi.