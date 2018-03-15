Küs kardeşler ekranda karşı karşıya geliyor!

Yaklaşık beş yıl önce iş ortaklıklarını bitiren Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz kardeşler, ekranda rakip oluyor. Kurtlar Vadisi Vatan hangi kanalda yayınlanacak?

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA - İki kardeşin dizi ve film projeleri 20 Mart Salı akşamı akşamı reyting yarışında karşı karşıya geliyor.

Yüksek bütçeli “Kurtlar Vadisi” dizisine 2 sezondur kanal bulamayan Necati Şaşmaz’ın geçen yıl çektiği “Kurtlar Vadisi Vatan” filmi, haftaya ilk kez TRT 1’de ekrana gelecek. 15 Temmuz darbe girişimini beyazperdeye aktaran ve 7 hafta süren vizyon yolculuğu boyunca toplam 634 bin 898 seyirciye ulaşan filmin yayın tarihinin 20 Mart Salı akşamı saat 20.00 olacağı açıklandı.

Aynı akşam, aynı saate atv’de 3 sezondur devam eden Raci Şaşmaz’ın “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin olması ise dikkat çekti.

İki kardeşin reyting pastasından pay almak için yarışacak projelerinin karşısında salı akşamı Kanal D’de ilk bölümüyle görücüye çıkacak olan Kenan İmirzalıoğlu’nun “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, FOX’un “Kadın” ve Star’ın “Ufak Tefek Cinayetle” dizileri yer alacak.