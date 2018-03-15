ATV'nin iddialı dizisi final yapma kararı aldı

Kırgın Çiçkler'in ardından, ATV'nin bir dizisi daha final kararı aldı.

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA - Pazartesi akşamı Kırgın Çiçekler dizisi ekrana veda eden ATV, bir projesini daha bitiriyor. Kanalın cumartesi akşamları yayınladığı Bahtiyar Ölmez dizisi için de final kararı alındı.

Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı'nın başrolünü paylaştığı dizi, 19. bölümde yayından kalkacak. Bu haftasonu Bahtiyar Ölmez'in final çekimlerinin yapılacağı öğrenildi.

atv pazartesi akşamı Kırgın Çiçekler dizisinin yerine 8.Gün projesini yayınlama kararı almıştı. Bahtiyar Ölmez'in yerine ise kanalın bir başka iddialı dizisi Masum Değiliz'in yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.