Şahin Alpay için kritik tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'den tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay’ın; hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine dair başvurusunu görüşmek üzere yarın yeniden toplanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ'den tutuklu yargılanan Gazeteci Şahin Alpay'ın; hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine dair başvurusunu görüştü.

YARINA ERTELENDİ

Bugün yaptığı oturumda başvuruyu sonuçlandıramayan Mahkeme, yarın 10:00'da yeniden toplanacak.

AİHM KARARI 20 MART'TA



AYM Genel Kurulu, 11 Ocak’ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğine karar vermişti. İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise AYM’nin ihlal kararına direnerek, Alpay ve Altan’ın tahliye taleplerini reddetmişti. Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM’ye başvurdu.

Bu süreçte AİHM’nin de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart’ta vereceği açıklandı.