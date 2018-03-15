Ahmet Hakan'dan mektup isyanı: Erdoğan'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 milyon eve 'Daha yeşil bir Türkiye' temasıyla mektup göndereceği açıklandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu karara ilişkin "23 milyon kağıt yeşile vurulacak 23 milyon fiske " diyerek Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

REİS! O 23 MİLYON MEKTUBUN GÖNDERİLMESİNE İZİN VERME!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Daha yeşil bir Türkiye” için bir mektup kaleme almış.

Orman ve Su işleri Bakanlığı da...

Bu mektubu 23 milyon haneye ulaştıracakmış.

23 milyon kâğıt demek, yeşile vurulacak 23 milyon fiske demek!

Reis! Buna izin verme lütfen.

“Ben o mektubu canlı yayında milyonlara okurum, kağıt ve posta israfına da gerek kalmaz” falan de.

Yazının tamamını okumak için TIKLAYIN