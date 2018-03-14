Kahraman'ın çocuk istismarı açıklamasına erişim engeli

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis başkanlığından, son 10 yılda istismar vakalarının yüzde 700 arttığını belirterek özel komisyon kurulmasını istemişti.

Kahraman imzalı yanıtta da bunun mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade edilmiş, bu yazı vekil tarafından gazetecilerle paylaşılmıştı. Birçok yayın da bunu haberine konu etmişti.

Mahkemeden sansür geldi

AA’nın haberine göre Meclis Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Bürosu, mahkemeye başvurarak Kahraman’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.

Haber sitelerinin cevabı ‘Meclis’i çocuk istismarcılığını koruyan nitelikte aksettirdiği’ öne sürüldüğü başvuru dilekçesinde Tanrıkulu’nun ‘işleme alınmasının mümkün olmadığı bilinen, usule uygun olmayan yöntemle’ teklifi verdiği iddia edildi.

Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, haberleri ‘kişilik haklarını ihlal edici nitelikte’ bularak 35 haber sitesindeki ilgili linki erişime engelledi.

Diken’in haberine de erişilemiyor

Tanrıkulu’na verilen cevabı Diken de 3 Mart 2018’de ‘CHP’nin istismar araştırması teklifine Kahraman’dan yanıt: Mümkün değil’ başlığıyla haberleştirmişti.

Haberde, Kahraman’ın cevabı olduğu gibi yayınlanmıştı. Şu an habere erişilemiyor.