Çukur'da ayrılık şoku

Show TV'nin sevilen yapımı 'Çukur'un 20'inci bölümü bir ayrılığa sahne oldu. Dizide Elif Doğan'ın canlandırdığı ve 'Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) aşık olduğu 'Hale' karakteri, senaryo gereği hayatını kaybetti.

Hale, 'Baykal Bey'in adamı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aliço'nun gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale yaşamını yitirdi. Böylece Elif Doğan, Çukur dizisine veda etmiş oldu.

Dizide sergilediği performans ile dikkati çeken Aliço'nun, aşık olduğu kız için haykırışı yürekleri burktu.