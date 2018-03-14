AKİT TV'ye 'Nişantaşı' cezası

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın RTÜK TV'ye yaptığı başvuru sonuçlandı. RTÜK, sunucu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" sözlerini yayınlayan AKİT TV'nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası kesti. Bu ceza ortalama 25 bin TL'ye denk geliyor.

Yarkadaş'ın şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala program durdurma cezası da verdi. Kurul, AKİT TV'deki programın üç gün boyunca yayınlanamayacağına hükmetti.

"TBMM BAŞKANI NEDEN SUSKUN?"

Kararı değerlendiren CHP'li Barış Yarkadaş, "RTÜK'ün başvuruyu değerlendirip yetersiz olsa da ceza vermesini önemsiyoruz. Bu tür nefret suçlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını da bir kez daha çiziyoruz" dedi. Açıklamasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı da eleştiren Yarkadaş, şöyle konuştu:

"AKİT TV spikeri Ahmet Keser, Nişantaşı, Etiler, Cihangir ve daha birçok yerde yapacağını duyurduğu katliama TBMM'yi de ekliyor. Bu sözlerin ardından çağrı yaptığımız ve tepki göstermesini istediğimiz TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise kılını bile kıpırdatmıyor. Merak ediyorum; Kahraman bu sözler karşısında TBMM'nin şeref ve haysiyetini neden korumuyor? Neden suç duyurusunda bulunmuyor? AKİT TV'den neden çekiniyor? Yoksa TBMM üyelerinin ölüm tehdidine maruz kalmasına ilişkin sözleri meşru mu görüyor?"