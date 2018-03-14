Fatih Portakal da isyan etti

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz. Adalet farklı karar verirse taksicinin sabrı taşar. Ne gerekiyorsa yaparız" diyerek adeta tehdit etmişti.

Aksu'nun yaptığı açıklamaya dün akşam FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında tepki gösterdi.

Fatih Portakal, "İnsan öfkelendiği zaman haklıyken (-ki öyle olup olmadığına adalet karar verecek) haksız duruma düşebilir. Oda yetkilisi nasıl tehditte bulunuyor. Nasıl net cümle kuruyor, kendini adaletin de üstünde görerek. "Uber çalışmayacak" gibi bir cümle kuruyor. İnsanın sinirlerine hakim olması gerekir, öfkesini dizginlemesi gerekir. Haklı iken haksız duruma düşebiliyorsunuz. Beyefendiye hatırlatmak gerekiyor. Burası bir hukuk devleti. Onun dışında hareket edilmemesi gerekir. Bireysel şiddete başvurulmaması gerekir." dedi