Özkök: Eğer kına gecesinden dönüyor olsalardı...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İran'da düşen Türk uçağında yaşamını yitirenlerle ilgili yapılan çirkin yorumlara isyan etti.

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü "Eğer kına gecesinden dönüyor olsalardı" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

MUHAFAZAKÂRSINIZ veya...

Modern bir hayat tarzına sahipsiniz...

AKP’ye oy veriyorsunuz... Veya CHP’lisiniz...

Veya MHP’li...

Veya HDP’li...

Bugün... Tam da bugün...

Kendi kendinize şöyle bir insanlık testi uygulama zamanıdır...

O düşen uçaktaki kadınları gözünüzün önüne getirin...

Tutun ki...

Hepsinin başı örtülü...

Hepsi, Türkiye’de yeni yükselen muhafazakâr varlıklı ailelerin kızları...

Hepsi iyi okullarda okumuş, iş güç sahibi olmuş kadınlar...

Aralarından ikisi hamile...

Tutun ki kına gecesini Dubai’de yapmışlar dönüyorlar...

Veya Adana’da arkadaş arasında kına gecesi yapıp geliyorlar...

Öyle elim bir kaza işte...

Uçağa binmeden önce bir hatıra fotoğrafı çektirmişler...

Hepsi neşeli, gülüyor...

Ve hepsi de hayatını kaybetmiş...

İşte o fotoğrafı gördüğünüz zaman ne hissedersiniz...

İçiniz cız mı eder...

Çocuklarını kaybetmiş aileleri düşünür, kendinizi onların yerine mi koyarsınız...

Yoksa o sosyal medya barbarları korosuna katılıp siz de...

“Oh olsun, hep başı açık kadınlar mı ölecek...

Hep bu ülkenin fukara çocukları mı ölecek...”

Diye mi düşünürsünüz...

İnsanlık işte bu kadar basit bir testin sonucunda kendinizi bulacağınız bir mütevazı ama yüce bir payedir...

İnsanı barbardan...

Vicdanı vicdansızlıktan...

İyiyi kötüden...

Soyluyu soysuzdan ayıran...

İşte bu kadar da basit bir şeydir...

Bekârlığa veda partisiymiş, kına gecesiymiş...

Başı açıkmış, örtülüymüş...

Varlıklıymış, yoksulmuş......

Şöhretliymiş, şöhretsizmiş...

Hiç bunlara bakmadan, sadece insanca bakabilen kişidir insan...

Ötekine ise sakın hayvan falan demeyin...

Başka bir şeydir o...

Bu devirde henüz adı tam konulamamış bir kötülüktür...

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