National Geographic'ten geciken itiraf

Derginin yaptığı açıklamada, derginin uzun yıllar boyunca ırkçı yayınlar yaptığını söyledi.

'GEÇMİŞİMİZİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ONU KABUL ETMELİYİZ'

Nisan sayısı için kapsamlı bir mektup yazan, Goldberg yazısının başlığında "Uzun yıllar boyunca yayınlarımız ırkçıydı. Geçmişimizin üstesinden gelmek için onu kabul etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Dergi yönetiminde en üst kademeye yükselebilen tek kadın ve aynı zamanda tek Yahudi olan Goldberg "Derginin geçmişinden dehşet verici hikayeleri paylaşmak acı veriyor. Ancak biz Nisan sayımızı ırk konusuna ayırma kararı aldığımızda gazetecilik bakışımızı diğerlerine yöneltmeden önce kendi geçmişimizi incelememiz gerektiğini düşündük" dedi.