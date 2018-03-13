'Adalet gemisini batırmayın' çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın 500 gündür adaletsizliğe karşı direndiğini söyledi. CHP'li vekil, "Atalay, AKP'nin batmaya yüz tutmuş adaletsizlik gemisinin değil, Cumhuriyet'in direniş gemisinin kaptanıdır" dedi.

BERAAT İSTEDİ

Yazılı bir açıklama yapan CHP'li Barış Yarkadaş, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'a cuma günü yapılacak olan duruşmada beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

Atalay'ın Silivri Cezaevi'nde tam 500 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulduğunu belirten Yarkadaş, "Bugüne kadar ortaya tek bir suç delili koyamayan mahkeme heyeti, siyasi iktidarı memnun etmek için gazetecileri cezaevinde tutmuş ve arkadaşlarımızı rehin almıştır" diye konuştu.

"BATAN AKP'NİN GEMİSİDİR"

Atalay ve arkadaşlarının yargılandığı 35. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın son duruşmada Atalay'a "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" dediğini hatırlatan Yarkadaş, "Mahkeme başkanı da gazetecilerin hapsedildiği sözde adalet gemisinin su aldığını ve artık batmaya yüz tuttuğunu itiraf etmiştir" dedi. Akın Atalay'ın batmaya yüz tutan AKP'nin gemisine hapsedildiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu :

"Akın Atalay, en fırtınalı dönemde tam 500 gündür Cumhuriyet'in direniş gemisinin kaptanlığını yürütüyor. Atalay dört duvar arasında tutulmasına rağmen, rotasını adalet, eşitlik, özgürlük ve demokraside tutmayı başarıyor. Çünkü ona yolu Cumhuriyet'in o şaşmaz pusulası gösteriyor. Ve o pusulayı takip edenlerin, her şeye rağmen aydınlığa ve maviliklere ulaştığı biliniyor. Cuma günü ise Atalay ve arkadaşlarını taşıyan, yükü ise gerçekler olan Cumhuriyet gemisi özgürlüğe ve maviliklere ulaşacak. Atalay Cuma günü, yani tam 502 gün sonra fırtınayı geride bırakacak ve AKP'nin batmaya yüz tutan gemisindeki zincirlerini kıracak. Geride ise AKP'nin emir ve talimatla yürütmeye çalıştığı, pusulası şaşmış ve çürümüş yargı gemisi kalacak."

"GEMİYİ BATIRMAYIN"

AKP ve yargıya çağrıda bulunan Yarkadaş, "İktidarda kalabilmek adına adalet gemisini batırmayın. Adaletsizliklere son verin. 165 gazeteciyi ve haksız yere tuttuğunuz binlerce kişiyi serbest bırakın. Uyarıyoruz; Bu gemiyi batırırsanız açık denizden karaya çıkamazsınız. Gelin yol yakınken dönün ve adalet gemisini sulara gömmeyin" diye konuştu.

"BERBEROĞLU DA ADALET BEKLİYOR"

Çarşamba günü CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da yargıç karşısına çıkacağını hatırlatan Yarkadaş, "Ortada suç yok ama tutuklu bir milletvekili var. Ve milletvekilimiz tam 275 gündür hak, hukuk ve adalet bekliyor" dedi.

Berberoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'nde aklanmış olmasına rağmen tutukluğunun sürdüğünü belirten Yarkadaş, "Bir haberden dolayı suçlanan ve cezaevine konulan Berberoğlu, yok edilen yargı mekanizması yüzünden özgürlüğünden mahrum ediliyor. İşte bu gerçek de AKP'nin sözde adalet gemisinin karaya oturduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE ÇAĞRI

Yarkadaş, CHP'li Berberoğlu'nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi ve Anayasa Mahkemesi'ni göreve davet etti.