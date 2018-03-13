Ertuğrul Özkök: Ayıp olmadı mı Orhan Abi?

Orhan Gencebay'ın sözlerine bir tepki de Ertuğrul Özkök'ten geldi.

Orhan Gencebay'ın Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda söylediği "Benim tuzum kuru, aç sefil sanatçılar için mücadele ediyorum" sözleri tepkilere neden olmuştu. Gencebay'ın sözlerine bir tepki de Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ten geldi.

'Benim tuzum kuru, aç sefil sanatçılar için mücadele ediyorum'

Ertuğrul ÖZKÖK / HÜRRİYET

Bu laf biraz ayıp olmadı mı Orhan Abi

OLMADI Orhan Gencebay...

Bu laf hiç olmadı...

*

Pazar günü Posta’da Alev Gürsoy Cimin’e verdiği mülakatta şöyle diyor:

“60’lardan beri gelip geçen zamanları çok iyi biliyorum...

Bizi hep bizim dışımızdakilerden biri yönetti...

Bugün durum böyle değil...

Ülke iyi yönetiliyor...”

*

Orhan Abiciğimiz...

Allah aşkına siz 1974’te neredeydiniz...

Hani şu Türkiye’nin Kıbrıs’taki soydaşlarımızı kurtarmak için müdahale kararı alıp uyguladığı o günlerde...

Ya haşhaş ekiminde Amerika’ya kafa tuttuğumuz o günlerde...

Söyler misiniz kim yönetiyordu o günlerde bizi...

O kararı bizim dışımızdan biri mi almıştı...

*

Türkiye’nin ekonomik devrimler yaptığı, piyasa ekonomisini müthiş bir başarı ile uygulamaya koyduğu Özal’lı günlerde...

Maçin’de miydiniz Orhan Abi...

Tamam... “Bugün çok iyi yönetiliyoruz” deyin...

Hiç itirazımız olamaz...

*

Tamam... “Bugün başımız her zamankinden daha dik yürüyoruz” deyin...

Tek kelime demeyiz...

*

Ama bugünü öveceğim diye dünü karalamak, tamamen yok saymak...

İşte o zaman biz de “Biraz vefa Orhan Abi...” deriz...

*

Yine de Orhan Abimizsiniz...

“Hatasız kul olmaz” deyip bağrımıza basarız...

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