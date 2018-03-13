Survivor'da ünlüler takımından adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2018'de bu akşam eleme heyecanı vardı. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler ada ve ödül oyunu oynadı.

Gecenin finalinde ise yarışmaya bir kişi veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi?



TV8'in ve ekranların en çok takip edilen yarışma programı Survivor 2018'in 23. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Survivor 2018 son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ada ve ödül oyunu oynadı. Gecenin sonunda Ünlüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti.

ADA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk mücadele ada oyunu ile başladı. All Star ve Gönüllülerin sıkı bir mücadele verdiği ada oyununu All Star takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ada oyununun ardından iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadele vardı sahada ve son bölüme 9-9 beraberlikle girildi. Son oyunda Ümit Karan yenilince ödül Gönüllüler takıma gitti. Ümit Karan büyük bir üzüntü yaşadı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Dün dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı 3 kişinin ismini eleme adayı olarak belirledi. Bu isimler Nihat Doğan, Murat ve Damla'ydı. Yapılan SMS oylaması sonrası yarışmaya veda eden isim Nihat Doğan oldu.

NİHAT DOĞAN BÖYLE VEDA ETTİ

Adaya veda eden Nihat Doğan'ın son sözleri bunlar oldu: Survivor'u çok seviyorum. Yarışmayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama Nazım Hikmet'in güzel bir lafı var: Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi. Biz kadere tevekkül etmiş insanlarız. Öyle diyor Mevlana; "Kolum kırıldı diye üzülme Allah'ın sana kanat vermeyeceğini nereden biliyorsun?"

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur.

Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.

11 yaşında iken babasını kaybeden Nihat Doğan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Nihat Doğan Muş‘un ünlü Batıkan aşireti’ndendir.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.