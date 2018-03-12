TRT'de sunucu yeni stüdyonun azizliğine uğradı

MEDYARADAR- TRT Haber'de yayınlanan Gece Bakışı programının başarılı sunucusu Fuat Kozluklu, Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu hakkında yaşanan gelişmeleri aktarırken yeni stüdyonun azizliğine uğradı.

Kozluklu, konuklarına haritadan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında YPG’li teröristlerden alınan bölgeleri gösterirken stüdyoda düşme tehlikesi atlattı.

Video Wall ile platform arasındaki boşluğu farketmeyen duayen isim, “Alışık olmadığımız stüdyoda, tabi İstanbul değil burası. Burayı fark edemedim.” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Yaşanan bu canlı yayın kazasının ardından program kaldığı yerden devam etti.



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