Ozan Güven, Fi’ye böyle veda etti

Fi dizisi son bölümüyle ekranlara veda etti. Ozan Güven, "Hepimizle gurur duyduğum bir iştir" dedi.

İki sezon boyunca ekranlara gelen Fi, son bölümüyle final yaptı. Fi dizisinin başrol oyuncularından Ozan Güven, Instagram hesabından ‘veda’ paylaşımı yaptı.

Yaptığı paylaşımla dizide Doğru Görgün karakterine can veren Canberk Gültekin’den övgüyle bahseden Ozan Güven, Gültekin’in fotoğrafını paylaşarak “Dizinin en Doğru’sunu alkışlıyorum” dedi.



‘HOŞÇAKAL Fİ’

Güven, paylaşımında son olarak ise şu cümlelere yer verdi: “Hepimizle gurur duyduğum bir iştir…Hoşçakal Fi…” Güven, bir önceki paylaşımında ise “Elveda Can Manay… Yapımında emeği geçen herkese, izleyicilerine tek tek teşekkürler…” notunu düştü.