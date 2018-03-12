Hürriyet'ten Yeni Şafak'a yanıt

17-25 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Reza Zarrab, aleyhinde haber yapılmaması karşılığında Yeni Şafak Ekonomi Şefi Yakup Kocaman'ın 1 Milyon TL para istediğini iddia etmişti. Bu iddiaya Yeni Şafak’ın yanıtını, Hürriyet gazetesi de sayfalarına taşımıştı.

Yeni Şafak Gazetesi ve Muhabiri Yakup Kocaman ise, o dönem bu sözleri haberleştiren gazetelere dava açmış, birçok haberi ise mahkeme kararıyla kaldırtmıştı.

Yeni Şafak gazetesi bu olaylardan sonra, Avukat Halil İbrahim Koca ve Zarrab arasında geçen telefon görüşmesini yayınlamış, Zarrab'dan 1 milyon dolar isteyen kişinin kendilerinin değil, FETÖ medyasından Bugün gazetesi muhabiri Kamil Maman olduğunu ifade etmişlerdi.

Yeni Şafak'ın bu yanıtını ise yine o dönem birçok gazete haber yapmıştı.

Ancak, Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici, geçtiğimiz günlerde bir ayrıntıya dikkat çekmişti. Bildirici, Sulh Ceza Hakimlikleri'nin bu hafta erişime engelleme kararı verdiği haberleri sıralarken, içlerinde Zarrab haberinin olduğunu da belirtmişti. Bildirici, Yeni Şafak'ın yayınladığı ses kaydını, birçok site gibi haberleştirdiklerini ifade ederken, Yeni Şafak'ın başvurusuyla, bu haberlere erişimin engellendiği belirtmişti. Yani Yeni Şafak, kendi haberini engelletmiş olmuştu.

YENİ ŞAFAK YANIT VERMİŞTİ

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Yeni Şafak’ın haberinde, “17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde FETÖ’yle birlikte hareket ederek gazetemize ve eski ekonomi şefimiz Yakup Kocaman’a Reza Zarrab’tan ‘rüşvet istedi’ diyerek iftira haberi yapan, ses kaydının ortaya çıkması üzerine özür dilemek zorunda kalan Hürriyet, dün yaptığı yalan ve çarpıtma haberle gazetecilik tarihine geçti. Yeni Şafak’ın ortaya çıkardığı ve sağır sultanın dinlediği Zarrab ve Kocaman arasındaki ses kaydını ‘sesler anlaşılmıyor’ yalanıyla çarpıtarak gazetemize attığı iftirayı örtmeye çabalayan Hürriyet’in yalancılığı ve çarpıtması mahkeme tarafından da tescillendi” ifadeleri yer almıştı.

“Mahkeme belgelere ve ses kaydına dayanarak söz konusu çarpıtma haberin kaldırılmasına karar verince Hürriyet tarihe geçecek bir skandala daha imza attı” denilen haberde, şu eleştiriler yöneltilmişti:

“Gazetenin Okur Sözcüsü Faruk Bildirici, ‘Yeni Şafak, kendi haberini kaldırttı’ yazarak yalan haber tarihinde yeni bir çığır açtı. Oda Tv gibi siteler de Hürriyet’in yalan dizisine çanak tuttu. Kamuoyuna ilk kez Yeni Şafak tarafından duyurulan eski Ekonomi Şefimiz Yakup Kocaman ve Rıza Sarraf arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydını haberleştirirken kasıtlı bir çarpıtmaya imza atan Hürriyet Gazetesi’nin gazetemize ve eski ekonomi şefimize yönelik itibar suikastı girişimi bir kez daha yargıdan döndü.”

HÜRRİYET'TEN YANIT

Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici bugünkü köşesinde, Yeni Şafak'a bir yanıt verdi.

Bildirici, Hürriyet'te engellenen haber için, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Yeni Şafak'ın söylediği gibi, haberin "gerçek olmadığı" için değil, "güncelliğini yitirdiği" ve "kamu yararı olmadığı" için engellendiğini belirtti.

Bildirici, Yeni Şafak'a şöyle yanıt verdi:

"Bu bölümde geçen hafta, Yeni Şafak’ın bir haberle ilgili erişim engelleme kararı aldırdığını yazmıştım. Yeni Şafak, yazdıklarımın 'çarpıtma ve yalan olduğu' yanıtını verdi ve mahkemenin 'Hürriyet’e gazetecilik dersi vererek, ‘yayının gerçek olması ve özle biçim arasındaki dengenin korunması gerektiğine' hükmettiğini öne sürdü.

Oysa Yeni Şafak’ın bu alıntısı, Bakırköy 4.Sulh Ceza Hakimliği kararının basınla ilgili genel değerlendirme bölümünden. Hakimlik, 2018/1395 sayılı kararında gerekçesini 'Erişimin engellenmesi istenilen linkler incelendiğinde haberin üzerinden uzun bir zaman geçtiği, haberin güncelliğini yitirdiği, habere toplumsal ilginin bulunmadığı kamu yararı da bulunmadığı anlaşıldığından talebinin kabulüne' diye açıklıyor. Yani hurriyet.com.tr’deki haber gerçek olmadığı için değil, 'güncelliğini yitirdiği ve kamu yararı olmadığı' gerekçesiyle erişim engelleme kararı veriyor."

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