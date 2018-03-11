Show TV, haber skandalı için özür diledi

Ana haber bülteninde yer verdiği bir cinayet haberinde Güney Kore lideri Moon Jae-in'in fotoğrafını kullanan ve Güney Kore'nin büyük tepki gösterdiği Show TV bugünkü ana haber bülteninde hatası için özür diledi.

Show TV'nin özür açıklamasında, "Bir özür borcumuz var, özrümüzü ilettik ama buradan iletmek isteriz. Hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Güney Kore halkından özür dileriz." denildi.