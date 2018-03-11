Show TV'nin özür açıklamasında, "Bir özür borcumuz var, özrümüzü ilettik ama buradan iletmek isteriz. Hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Güney Kore halkından özür dileriz." denildi.
11 Mart 2018 20:15
Show TV, haber skandalı için özür diledi
Ana haber bülteninde yer verdiği bir cinayet haberinde Güney Kore lideri Moon Jae-in'in fotoğrafını kullanan ve Güney Kore'nin büyük tepki gösterdiği Show TV bugünkü ana haber bülteninde hatası için özür diledi.
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