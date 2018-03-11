Çukur'dan yeni fragman: Beyler ava çıkıyoruz, büyük av!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

Yamaç’ın “Beyler ava çıkıyoruz, büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’a meydan okuyan Baykal’ı, Nazım durdurmak istiyor.

Aliço’nun korkuyla “Gidelim buradan, iyi değil burası!” sözleri Aliço ve Hale tehlike altında mı dedirtirken, Sena gözyaşları içinde annesine onu neden sevmediğini soruyor. Baykal’ın yaptıklarını hazmedemeyen Yamaç’ın öfke patlaması yaşadığı gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor.