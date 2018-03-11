Şevkat Yerimdar dizisi ile ilgili şok karar

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA / FOX, Limon Yapım imzalı dizisi 'Şevkat Yerimdar'la ilgili final kararı aldı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi, geçen yıl aylarca rafta bekletildikten sonra yaz sezonunda seyirciyle buluşturulmuş ve geçen yaz sezonu en yüksek reytinge ulaşan yapım olarak kanalın yüzünü güldürmüştü.

FOX'un tekrarını en çok yayınladığı dizilerin de başında gelen projenin son dönemde düşen reytinglerinin yanı sıra reklam alamadığı da gündeme geliyordu. Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğu oturduğu dizinin 44. bölümünde final yapmasına karar verildi. Şevkat Yerimdar'ın yerine Pastel Film imzalı Çukurdere dizisinin yayınlanacağı konuşuluyor.