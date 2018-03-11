Arka Sokaklar dün akşam 473. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı 473. bölümde Rıza Baba ve ekip üzerine büyük bir iftira atılıyor. Arka Sokaklar 473. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kanal D'nin uzunn soluklu dizisi Arka Sokaklar 472. bölümü ile hekesi ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Arka Sokaklar 473. bölümü ile 16 Mart Cuma Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 472. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekibine büyük iftira atılıyor!

Koray'ın ölümü, Rıza Baba ve ekibini zor durumda bırakır. Ekiptekiler, cinayet şube ile karşı karşıya kalır.

İsmet'in hedefinde Rıza Baba vardır. İsmet tetiği çekerek Rıza Baba için bir son yaratacak mı?

Zeliş, haber yapmak için gittiği mekanda silahlı saldırıya uğrar. Babası Hüsnü'nün sözünü dinlemeyerek bu olayından peşinden koşması, başını büyük belaya sokacaktır.