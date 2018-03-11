Çocuklar Duymasın sinema filmi mi oluyor?

Mesut YAR / POSTA

Sinemada da izlenir mi?

'Çocuklar Duymasın” (Kanal D) dizisi için senarist Birol Güven’e “Final nasıl olur?' diye sordum. “Gündelik hayatın finali olmaz” diye yanıtladı.

Yani diziyi bir dizi gibi değil yaşayan bir organizma olarak düşünüyor... Peki bir sinema filmi gelebilir mi? Malum uzun soluklu dizilerin bir de beyazperde de final yapması gibi bir durum moda ya...

Birol Güven, “Vallahi düşünüyoruz ama bir final olarak değil bir deneyim olarak” dedi. En çok da o sırada birlikte lafladığımız Meltem rolündeki Pınar Altuğ Atacan bu deneyimi istediğini ifade etti. Farklı bir açı ve hikaye olursa ihtimal çok canlı, bunu not edelim...