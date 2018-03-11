Türk basınının acı kaybı...

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Büro’da uzun süre siyasi partiler ve parlamento muhabirliği yapan Hasan Uysal, bir süredir Ayvalık’ta yaşıyordu.

HASAN UYSAL KİMDİR?

1954 yılında Kütahya’da ev hanımı ve memur babadan dünyaya geldi. İlkokulun ilk üç sınıfını Konya Ereğli’de okuyup geri kalan öğretim hayatını Kütahya’da tamamladı. Bu dönemde genç milli futbol takımına çağrıldı. 1972-73 döneminde ODTÜ’yü Türkiye üçüncüsü olarak kazanarak Ankara’ya adım attı.

Okulunu bırakıp yeni açılan Spor Akademesi’ne geçti ve 1978’de mezun olup 56 kişi arasına girdi. Bu süreçte 35 bin üyeli Amatör Sporcular Derneği Başkanlığı yaptı ve profesyonel sporcuların sendikalaşması için çalıştı.

Gazeteci Hasan Uysal’ın yayımlanmış 14 kitabı bulunuyor. Uysal, Türk edebiyatından, siyasetine basın dünyasından sanat dünyasına kadar onlarca usta isimle yaşadığı anekdotlardan oluşan ‘Parasızlıkta İlk Satılacak Anılar’ adlı tek kişilik oyunu da sahnelemişti.