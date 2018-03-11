Ahmet Hakan: AKP semalarında yükselen üç değer...

Ahmet Hakan'ın "Dinde reforma gerek yok ki" başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
ERDOĞAN’IN BOZKURT İŞARETİ PROFORMASI
- Bin yıllık milliyetçiler kadar iyi yapabilmiştir.
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- Parmaklarına yakıştırmasını bilmiştir.
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- En küçük bir tereddüde meydan vermemiştir.
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- “Rabia” işareti yaparken ne kadar rahat ise o kadar rahat olmuştur.
Bozkurt işareti yapan Erdoğan, Bahçeli'ye...
AK PARTİ SEMALARINDA YÜKSELEN ÜÇ DEĞER
- BİR: Bozkurt işareti yapmak.
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- İKİ: Nurettin Yıldızgillere çakmak.
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- ÜÇ: Sefer görev emri beklemek.
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