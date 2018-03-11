Ahmet Hakan: AKP semalarında yükselen üç değer...

Ahmet Hakan'ın "Dinde reforma gerek yok ki" başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

ERDOĞAN’IN BOZKURT İŞARETİ PROFORMASI

- Bin yıllık milliyetçiler kadar iyi yapabilmiştir.

*

- Parmaklarına yakıştırmasını bilmiştir.

*

- En küçük bir tereddüde meydan vermemiştir.

*

- “Rabia” işareti yaparken ne kadar rahat ise o kadar rahat olmuştur.

Bozkurt işareti yapan Erdoğan, Bahçeli'ye...

AK PARTİ SEMALARINDA YÜKSELEN ÜÇ DEĞER

- BİR: Bozkurt işareti yapmak.

*

- İKİ: Nurettin Yıldızgillere çakmak.

*

- ÜÇ: Sefer görev emri beklemek.

Hakan'ın yazısının tamamını okumak için TIKLAYIN