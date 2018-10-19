Hürriyet Dünyası'ndan sürpriz ayrılık!

5 yılı aşkın bir süre boyunca Maçkolik’te çalıştıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nin dijital platformda hizmet veren spor platformu Hürriyet Spor Arena’nın Genel Koordinatörlük görevine getirilen Erhun Geyisi ile yollar ayrıldı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Geyisi Portekiz’e yerleşme kararı aldığı için Hürriyet’ten ayrıldı.

Tecrübeli isim 2010-2013 yılları arasında Hürriyet Dış Haberler Servisinde çalışmış ondan önce ise 3 yılı aşkın bir süre DHA bünyesinde görev yapmıştı.

Hürriyet Spor Arena ile yollarını ayıran Erhun Geyisi için bir veda organizasyonu yapıldı. Hürriyet Gazetesi'nin usta ismi Muammer Elveren bu organizasyonu sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla böyle duyurdu: