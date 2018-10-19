Fehmi Koru, Zaman'ı böyle yönetiyordu

BBC Türkçe’de bu hafta 1990 yılında hazırlanan ve “Türkiye bizden biri mi?” sorusuna yanıt aranan belgeselin 1. Bölümü yayınlandı. Belgeselde gazeteci Fehmi Koru'nun FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ni yönettiği bölümlere de yer veridi.

60 yıllık arşivini, takipçileri ile paylaşan BBC Türkçe’de bu hafta 1990 yılında hazırlanan ve “Türkiye bizden biri mi?” sorusuna yanıt aranan belgeselin 1. Bölümü yayınlandı.

Odatv'de yer alan habere göre, belgeselde, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dönemin Yüzyıl Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek, dönemin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fehmi Koru, dönemin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç gibi isimlerle yapılan röportajlara yer veriliyor.

Türkiye'deki siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ele alındığı belgeselde, Fehmi Koru’nun, FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesini yönetiminin başına geçtiği zamanlarda toplumsal yapıyı anlattığı bölüm ve o sırada gazete binası içinde namaz kılan Fetö mensuplarının görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.