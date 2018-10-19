Portakal'dan 'Andımız' yorumu: Şaşırtmadı değil

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Konu politikacılar arasında gündem yarattı.

Andımız kararına ilişkin bir tepki de Fox Tv haber spikeri Fatih Portakal twitter hesabından konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Portakal, "#AKP döneminde Ekim 2013’te yasaklanan ‘Andımız’ın iptal kararını veren #Danıştay’ın, yine AKP döneminde ve başkanının iktidarla verdiği sıcak görüntülere karşın bu kararı alabilmesi şaşırtmadı değil! Ama çok iyi oldu. Andımız faziletli insanı tarif ediyor. Anlayabilene tabi. ‘Andımız’ı okuyarak büyüyen nesildenim.Her okuduğumda gür seslerimizin yarıştığı günleri hatırlıyorum.Umarım geri gelir. Ahlaklı ve faziletli insan olmanın niteliklerini anlatan anddan iktidardaki bazı simalar neden rahatsız oluyor?Ulu Atatürk, ne mutlu Türküm demek mi acaba?" tweetini paylaştı.