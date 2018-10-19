CNN Türk'ten Vodafone Türkiye'ye transfer

Geçtiğimiz ay sonunda CNN Türk ile yollarını ayıran deneyimli ismin yeni adresi belli oldu.

CNN Türk'ün tecrübeli muhabiri Sinem Yöndem geçtiğimiz Eylül ayı sonunda kendi isteğiyle kanalla yollarını ayırmıştı.

Medyaradar'de yer alan habere göre, 12 yıl CNN Türk ekonomi servisinde muhabir olarak görev yaptıktan sonra ayrılık kararı alan Yöndem'in yeni adresi belli oldu.

CNN Türk'te görev yaptığı sürede ses getiren haberlere imza atan ve 8 ödül sahibi olan başarılı isim Vodafone Türkiye Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine getirildi.



Sinem Yöndem kimdir?

2007 yılından bu yana Cnn Türk ekonomi muhabirliği görevini yürüten Sinem Yöndem zaman zaman ekonomi bültenlerini de sunuyordu.

Kendi hazırlayıp sunduğu Polonya, Güney Kore ve Brezilya belgeselleriyle de adından söz ettirmişti.

İş kazaları ve işçi ölümleri ile ilgili çok sayıda habere imza atmış olan Yöndem, hazırladığı “Türkiye’nin Çocuk işçileri” haber dizisi 2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Övgüye değer bulunmuş, aynı yıl Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden de Yılın Tv Haberi ödülünü almıştı.

Toplamda 8 ödülü bulunan başarılı muhabir son olarak 2018 yılında “Stoklarda pamuk tükendi, polyestere dikkat” haberi ile Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından Yılın Tv Haberi ödülüne layık görülmüştü.





