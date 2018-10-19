'İyi ki çıkışına izin verilmiş o Konsolosun!'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı.

Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, "Türkiye eğer hukuki terminolojiyi hayata geçirip geri çağırdıkları Konsoloslarının çıkışına izin vermemiş olsaydı, bizim onların ülkesinde yaşayan vatandaşlarımıza neler yapabileceklerini düşünmek bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yılman'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Başkonsolosun gidişine izin vermeseydik ne olurdu?

Konu malum... O nedenle lafı dolandırmaya gerek yok.

İzninizle dümdüz gireyim meseleye…

Suudi Hava Yollarına ait dün saat 15.00'teki Riyad-İstanbul uçağından bir bileti olduğunu bilmeme rağmen dönmeyeceğinden emindim. Ama yine de; "hani olur da bizi şaşırtır, geri döner filan" diye teyakkuzdaydım. Ve takibi elden bırakmadım, nihayetinde Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin uçağa binmediğini öğrendim.

Ondan sonra da klavyemin başına geçtim ve bu mevzuyla ilgili sanırım çoğunuza aykırı gelecek düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Biliyorsunuz Konsolos Uteybi’nin yurt dışına çıkış haberinin hemen ardından bir yazı kaleme aldım.

"Diplomatik dokunulmazlığı olduğu için seyahati engellenemezdi" açıklaması üzerine de bir bilene danıştım.

Ve Profesör Ersan Şen’den, 1963 Viyana Konvansiyonu’nun 41. maddesine göre konsolosların ve konsolos çalışanlarının diplomatik bir dokunulmazlıklarının olmadığını, aksine ağır bir suç içerisinde olduğu ya da o suça şahitlik ettiği yönünde bir kanaat var ise çıkışına izin verilmememe hakkına sahip olduğumuzu öğrendim.

Ve Ersan Hoca’nın bu görüşünü yorumlamadan sizlerle paylaştım.

Tabii ortalık bayağı bir çalkalandı bu yazdıklarım üzerine.

Kamuoyu haklı olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybından/ölümünden sorumlu olan Suudi Başkonsolosunun tam da evinin aranacağı gün ve saatte elini kolunu sallayarak Türkiye’yi terk etmesine göz yumulmasına tepki gösterdi.

Gösterilmeye de devam ediliyor…

Şaşıracaksınız belki ama ben bu tepki gösterenlerle aynı yerde değilim.

Ve hatta karşı taraftayım.

Yani istenilse o konsolosun yasal olarak çıkışının durdurulması mümkünken hiçbir şey yapmayıp aksine gitmesine göz yumanların yanında.

Hiddetlendiğinizin farkındayım bazılarınızın ama bir saniye durun.

Çünkü söz konusu haberi kamuoyuna duyuran ilk ben olmama rağmen neden böyle düşünüyorum bir dinleyin!

Samimi söylüyorum ilk anlarda ben de aynı sizler gibi düşünüyordum.

Yani anlatılanlar, yazılanlar doğru ise Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu ilk şahsın elini kolunu sallayarak Türkiye’den çıkış yapmasına izin verilmesine ben de öfkeliydim.

Ancak bu öfkem yazım yayınlandıktan sonra gelen birkaç telefon sonrası tamamen değişti.

Arayanlardan biri çok eski bir diplomattı. Bir diğeri ise yıllardan beridir iş yaptığı Suudi Arabistan’ı ve Suud yönetimini çok iyi tanıyan, bilen bir haber kaynağım.

İkisi de yazdıklarımın yüzde yüz doğruluğunu teyit etti ama aynı zamanda ikisi de şu soruyu sordu:

“Konsolosu çağıran Suudi Arabistan… Adam gidecek illa ki… Peki gitmesine izin verilmese ve Ersan Şen’in söylediği Viyana Sözleşmesi dayanak gösterilip Konsolos hakkında hukuken ne yapılması gerekiyor ise yapılsaydı… Sonuç ne olurdu hiç düşündün mü?”

Sizi bilmem ama bu soru tokat gibi çarptı yüzüme ve o an Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın başına gelenler gözümün önüne geldi. Sonra şu anda Suudi Arabistan’da görev yapmakta olan bizim diplomatlarımız, o ülkede yaşamak zorunda kalan insanlarımız, işadamlarımız ve hatta turistik amaçlı bulunan vatandaşlarımız geldi aklıma…

Ve dedim ki kendi kendime, “Aman aman… İyi ki çıkışına izin verilmiş o Konsolosun!”

Gerçekten de böyle düşünüyorum. Emin olun siz de biraz benim baktığım yerden bakmaya başlarsanız aynı şeyi düşüneceksiniz.

Çünkü gözü dönmüş bu adamların... Türkiye eğer hukuki terminolojiyi hayata geçirip geri çağırdıkları Konsoloslarının çıkışına izin vermemiş olsaydı, bizim onların ülkesinde yaşayan vatandaşlarımıza neler yapabileceklerini düşünmek bile istemiyorum.

Kendi yurttaşları Cemal Kaşıkçı’yı, başka bir ülkede gözlerini kırpmadan parçalara ayırıp yok eden bir anlayışın sahiplerine, “Vermiyorum Konsolosunu” deyip rest çekmek, orada yaşayan Türk vatandaşlarının can güvenliğini riske atmak olmaz mıydı?