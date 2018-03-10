Ahmet Şık ve Murat Sabuncu yeniden Cumhuriyet'te

Cumhuriyet'e yönenilik davanın altıncı duruşmasında mahkeme Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında tahliye kararı verdi... Murat Sabuncu 496, Ahmet Şık 435 gün sonra yeniden Cumhuriyet Gazetesi'ne geldi.

Ahmet Şık - Sabuncu tahliyesine hükümetten ilk yorum

Murat Sabuncu ve Ahmet şık Cumhuriyet gazetesinde

Tahliye kararından sonra geç saatlerde Murat Sabuncu ve Ahmet Şık Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. İki isim bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki merkezine geldi. Murat Sabuncu 496, Ahmet Şık ise 435 gün sonra yeniden gazetelerine dönmenin buruk da olsa sevincini yaşadı.

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Akın Atalay'a doğum günü sürprizi

Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve Akın Atalay'ın eşi Adalet Dinamit'in de katıldığı programda Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun konuşmasının ardından, doğum günü olan Akın Atalay için pasta kesildi. Programda Yönetim Kurulu üyesi Erdal Atabek de bir konuşma yaptı.

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