Hükümeti eleştiren Akit yazarı isyan etti!

Bolbol, AKP hükümetini de eleştirdiği yazısında, yargı kararının saygı duyulacak bir yanı olmadığını söylemişti.

Rasim Bolbol’un yazısı çok konuşuldu, tartışıldı. Bolbol bugünkü yazısında ise, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

“NE VATAN HAİNLİĞİMİZİ BIRAKIYORLAR, NE FETÖ’CÜLÜĞÜMÜZÜ”

Bolbol yazısında şunları kaydetti:

“Baksanıza, kendisini ‘muhafazakâr’ olarak nitelendiren cenah, sırf AK Parti Hükümeti’ni eleştirdik diye, bir Müslümanın hiçbir şekilde tevessül etmemesi gereken yollara başvuruyor.

İftiralarla, kara çalmalarla, küfür ve hakaretlerle durmadan saldırıyorlar. Ne vatan hainliğimizi bırakıyorlar, ne FETÖ’cülüğümüzü...

Derhal tutuklanmamız için savcıları harekete geçmeye çağıranlar bile var.”