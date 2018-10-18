Habertürk'te flaş ayrılık! Ünlü ekran yüzü ayrıldı

Ciner Medya Grubu'nun haber kanalı olan Habertürk TV'de bir ayrılık yaşandı.

Habertürk TV'de hem Ana Haber sunucusu, hem de Dış Haberler Müdürü olarak görev yapan Gözde Şeker kanalla yollarını ayırarak Haber Global'e geçti. Şeker Haber Global'de editör-spiker olarak çalışacak.

2 yıldır Habertürk TV'de görev yapan Gözde Şeker, 30 Nisan 2018'de Dış Haberler Müdürü olarak atanmıştı.

KENDİNE İYİ BAK HABERTÜRK...

Erdoğan Aktaş'ın Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttüğü yeni haber kanalı Haber Global'e transfer olan Şeker, ayrılığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Bugün benim Habertürk'te son günümdü! Sarılarak ayrıldık... Çalışma hayatım boyunca en çok gülerek çalıştığım yerdi burası. Bu çatı altında yaptığım her işi severek yaptım, kendi adıma tuğla üstüne tuğla koyduğum, sınırlarımı keşfettiğim yer oldu Habertürk. Cebimde bunlarla Haber Global'e gidiyorum. Yanaklarından öperim Talimhane, kendine iyi bak Habertürk...

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

Gözde Şeker 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aydın Doğan Anadolu İletişim Lisesinde eğitim gördüğü dönemde CNBC-E haber merkezinde staj yaptı.

Son sınıfta iken CNBC-E kadrosuna dahil oldu ve 5 sene CNN Türk’te yapım asistanı ve ekonomi muhabiri olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun olan Gözde Şeker üniversite eğitiminin ardından TRT Türk ekibine dahil oldu. Daha sonra yurt dışı temsilcisi olarak Bosna Hersek’e yerleşti ve Bosna’da temsilcilik ofisi açarak çalışmalarını sürdürdü.

Habertürk ekranlarında Ana Haber Bülteni'ni sunmaktaydı.