Medyaradar - 9 Mart tarihinde; Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada atv'de ekrana gelen "Aşk ve Mavi" dizisi ve 3. sırada ise Star Tv'de ekrana gelen "İstanbullu Gelin" dizisi yer aldı.

AB'de 1.'lik "İstanbullu Gelin"in, 2.'lik "Payitaht Abdülhamid"in, 3'ncülük ise "İstanbullu Gelin"in özetinin oldu.