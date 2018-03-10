Erhan Çelik'ten Ahmet Şık isyanı

Haber spikeri Erhan Çelik, Ahmet Şık'ın tahliyesi için yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere çok sert bir yanıt verdi..

Haber spikeri Erhan Çelik, Ahmet Şık'ın tahliyesi için yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere fena patladı.

Erhan Çelik, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'ın tahliyesi üzerine sosyal medyadan "Günün en güzel haberi" paylaşımında bulundu.

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Erhan Çelik'in bu paylaşımının altına gelen yorumlar ünlü haberciyi tam anlamıyla çileden çıkardı. Çelik, bu eleştiriler üzerine Twitter adresinden şu paylaşımı yaptı:

"TRT den ayda 270 bin lira aldığım yalanını uyduran ‘yandaş’ ve onun şurekasından daha adamdır Ahmet Şık.. Onun serbest kalmasına sevinmemi eleştirenlerin Pensilvanya’ya kadar yolu var"

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