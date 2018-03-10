10 Mart 2018 09:53

Cumhuriyet tahliyeler sonrası bu manşetle çıktı

Cumhuriyet tahliyeler sonrası bu manşetle çıktı
Yaklaşık 500 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin muhabiri Ahmet Şık, dün gece özgürlüğüne kavuştu.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Cumhuriyet gazetesi davasının dünkü duruşmasında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık’ın tahliyesine karar verildi.

Ahmet Şık: Bu mafya saltanatının biteceğini size garanti ediyorum!Ahmet Şık: Bu mafya saltanatının biteceğini size garanti ediyorum!

Mahkeme heyeti, Akın Atalay ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Şık ile Sabuncu dün gece saat 00.30’da cezaevinden çıkarken kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Cumhuriyet gazetesi, yaklaşık 500 gündür cezaevinde olan yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık'ın tahliyesini bugünkü ilk sayfasından böyle duyurdu:

 

Çok Okunanlar

Medya