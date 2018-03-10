Müjdat Gezen'den 'mühürsüz oy' tepkisi

Geçtiğimiz referandumda, YSK’nın oy kullanma işlemi sırasında aldığı son dakika "mühürsüz oylarla" ilgili kararı gündemin en çok tartışılan konusu olmuştu. Halk Arenası programına konuk olan usta sanatçı Müjdat Gezen, önümüzdeki seçimle ilgili sandık güvenliği açısından önemli tespitlerde bulundu.

Geçtiğimiz referandum sonuçlarında dair en büyük tartışma, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “mühürsüz oyların kabul edileceği” ile ilgili açıklaması etrafında yaşanmıştı. Oy verme işlemi sırasında alınan “mühürsüz oylar geçerlidir kararı” ise tartışmaların fitilini ateşleyerek, 2 buçuk milyondan fazla oyun şaibeli olduğu iddia edilmişti…

Usta sanatçı Müjdat Gezen, önümüzdeki seçimle ilgili sandık güvenliği açısından iddialı tespitlerde bulunarak, bunları uygulamalı olarak izleyiciye anlatmaya çalıştı.