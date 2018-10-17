Haber Global'e 3 isim birden katıldı!

Yeni haber kanalı Haber Global'de geçtiğimiz günlerde yaşanan genel yayın yönetmenliği değişikliğinin ardından yeniden yapılanma start aldı.

Global Medya Group A.Ş. tarafından kurulan yeni haber kanalı Haber Global, 24 Eylül 2018'de yayın hayatına başlamış, ancak kanalda kısa bir süre sonra Genel Yayın yönetmeni değişikliği yaşanmıştı.

Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yanısıra Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap anlaşmazlık nedeniyle kanalla yollarını ayırmıştı.

Suat Toktaş'ın yerine Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Erdoğan Aktaş kanalda yeniden yapılanma sürecini başlattı.

Aktaş bu amaçla Aytaç Kurnaz, Kemal Hamşıoğlu ve Batuhan Pozut'u Haber Global kadrosuna kattı.

Haber Global kadrosuna dahil olan isimlerden Aytaç Kurnaz daha önce Fox TV, Habertürk, Atv Haber, Show TV ve Kanal D Haber'de muhabir olarak görev yapmıştı.

Mesleğe 2003 yılında Habertürk'te muhabir olarak başlayan Kemal Hamşıoğlu ise daha sonra Skyturk ve CNN Türk'te editörlük görevlerinde bulunmuştu.

Haber Global'in bir diğer transferi Batuhan Pozut mesleğe iki yıl önce DHA'da adım atmış, ardından CNN Türk'te writer olarak çalışmıştı.

Aytaç Kurnaz Haber Global'de muhabir, Kemal Hamşıoğlu ve Batuhan Pozut ise editör olarak çalışmaya başladı.